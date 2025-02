Égypte. Les procès militaires de pêcheurs sont un affront à la justice

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent cesser de juger des civil·e·s devant des tribunaux militaires, ont déclaré Amnesty International et la Fondation du Sinaï pour les droits humains, avant le jugement attendu, le 12 février, dans les procès militaires intentés à cinq civils qui avaient pêché dans un lac du nord du Sinaï contrôlé par une agence de



