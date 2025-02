Conférence de Munich sur la sécurité. La secrétaire générale d’Amnesty International exhorte les États à résister aux attaques visant les dispositifs de protection des droits humains

par Amnesty International

Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, assistera à la Conférence de Munich sur la sécurité, du 14 au 16 février, où elle sera disponible pour des interviews et demandera aux dirigeant·e·s mondiaux et autres hauts responsables de travailler vaillamment ensemble afin de s’opposer aux attaques visant les droits humains et l’architecture multilatérale mondiale, et de prévenir […] The post Conférence de Munich sur la sécurité. La secrétaire générale d’Amnesty International exhorte les États à résister aux attaques visant les dispositifs de protection des droits humains appeared…



