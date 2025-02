Yémen. Les autorités doivent enquêter sur la mort en détention d’un employé humanitaire de l’ONU détenu arbitrairement

par Amnesty International

Les autorités yéménites doivent enquêter sans délai sur la mort en détention d'un membre du personnel humanitaire du Programme alimentaire mondial (PAM), détenu arbitrairement depuis le 23 janvier 2025 dans un centre de détention dirigé par les Houthis dans le nord du Yémen, a déclaré Amnesty International le 12 février 2025. Le nom de cet employé n'a […]



