Une Saoudienne emprisonnée pour avoir publié des tweets en faveur des droits des femmes est libérée après quatre ans d’incarcération

par Amnesty International

Réagissant à la libération de Salma al Shehab, une Saoudienne ayant passé plus de quatre ans en prison sur la base d'accusations liées au terrorisme après qu'elle a publié des tweets en faveur des droits des femmes, Dana Ahmed, spécialiste du Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « Le calvaire qu'a subi Salma al Shehab […]



