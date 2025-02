Inde. Les autorités doivent faire respecter les droits humains et mettre fin à la violence au Manipur après la démission de Nongthombam Biren Singh

par Amnesty International

Réagissant à la démission de Nongthombam Biren Singh en tant que Premier ministre de l’État du Manipur, en Inde, Aakar Patel, président du bureau exécutif d’Amnesty International Inde, a déclaré : « La démission de N. Biren Singh donne aux autorités du Manipur l’occasion de défendre et de garantir les droits humains pour toutes et tous, de […] The post Inde. Les autorités doivent faire respecter les droits humains et mettre fin à la violence au Manipur après la démission de Nongthombam Biren Singh appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet