Monde/France. Le Sommet d’action sur l’IA doit être axé sur une réglementation contraignante et applicable afin de réduire les préjudices induits par l’IA

par Amnesty International

À la veille du Sommet d'action sur l'intelligence artificielle (IA), qui débute le 10 février, Damini Satija, directrice du programme Technologie et droits humains d'Amnesty International, a déclaré : « Alors que les dirigeant·e·s mondiaux et les cadres du secteur de la technologie se réunissent à Paris pour assister au Sommet d'action sur l'intelligence artificielle (IA), le gouvernement […]



