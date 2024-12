Vanuatu : les équipes de l'ONU se mobilisent alors qu'un second tremblement de terre frappe

Les agences des Nations Unies intensifient leur réponse au Vanuatu après qu'un tremblement de terre de magnitude 7,3 ait tué 12 personnes et en ait blessé plus de 200 en début de semaine, et qu'une seconde secousse de magnitude 6,1 ait eu lieu dimanche, exacerbant les difficultés pour les communautés touchées.



Lire l'article complet