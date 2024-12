Mozambique : des dizaines de milliers de personnes ont besoin d'assistance après le passage du cyclone Chido

Les vents violents et les pluies provoquées par le cyclone Chido ont endommagé ou détruit plus de 35.000 maisons et affecté plus de 90.000 enfants dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, après que la tempête a touché terre dimanche, a alerté mardi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).



Lire l'article complet