Les agences humanitaires préoccupées par l’impact du cyclone Chido à Mayotte et au Mozambique

Les partenaires humanitaires des Nations Unies sont très préoccupés par l'impact du cyclone Chido, qui a frappé Mayotte et le nord du Mozambique ce week-end et était accompagné de fortes pluies et de vents destructeurs, a dit lundi le porte-parole du Secrétaire général.



Lire l'article complet