Soudan : Des combattants violent des femmes et des filles, et détiennent des esclaves sexuelles

par Human Rights Watch

Click to expand Image « Hania », une jeune femme soudanaise âgée de 18 ans dont le visage est couvert d’un foulard pour protéger son anonymat, a été enlevée en février 2024 par des combattants des Forces de soutien rapide (RSF) qui ont fait irruption dans sa maison à Fayu, dans le Kordofan du Sud au Soudan. Elle était alors enceinte de trois mois. Les combattants RSF l’ont détenue dans une base militaire et l’ont violée à plusieurs reprises pendant trois mois, avant qu’elle ne parvienne à s’échapper. © 2024 Human Rights Watch Des combattants des Forces de soutien rapide (RSF) et des milices…



