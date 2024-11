Haïti : Une protection limitée face à l’escalade de la violence sexuelle

par Human Rights Watch

Click to expand Image La salle d'urgence de l'Hôpital général de Port-au-Prince, en Haïti, était vide lors d'une visite du Premier ministre haïtien de l'époque, Garry Conille, à, le mardi 9 juillet 2024. Le Premier ministre et le chef de la police d'Haïti de l'époque ont visité le plus grand hôpital de la capitale, qui était sous le contrôle de groupes criminels depuis au moins deux mois. Cette occupation a considérablement perturbé les services de santé, notamment ceux destinés aux survivantes de violences sexuelles. Les autorités ont annoncé que la police avait repris le contrôle de cet…



Lire l'article complet