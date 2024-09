Amadou Mahtar Mbow, l'éclaireur du siècle passe la torche

La disparition du Sénégalais Amadou Mahtar Mbow , le 24 septembre 2024, à l'âge de 103 ans, marque la fin d’une époque, celle d’un homme dont l’empreinte, éclatante comme une étoile scintillante dans l’obscurité, illumine non seulement l’histoire du Sénégal, mais résonne aussi à l’échelle africaine et mondiale. Cet éclaireur du siècle, immense intellectuel et homme d’action, a consacré sa vie à l’émancipation, à l’épanouissement de l’éducation, de la culture et du développement.…