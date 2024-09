Que se passe-t-il avec le monde (et l’avenir) à l’ONU ?

C’est le moment de relever les défis mondiaux, qu’il s’agisse de façonner une planète plus saine ou de mettre un frein aux armes nucléaires, alors que les dirigeants mondiaux viennent au siège de l’ONU à New York fin septembre pour la semaine annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale afin de tracer la voie vers un avenir meilleur, plus sûr et plus vert pour tous.



Lire l'article complet