« On ne peut pas traiter l’eau comme une marchandise », selon un expert de l’ONU

Les écosystèmes aquatiques et l’eau doivent être considérés et gérés dans le domaine public, comme des biens communs, accessibles à tous mais non appropriables par quiconque, a indiqué lundi un expert indépendant des Nations Unies, fustigeant cette approche considérant « l’eau comme une marchandise » qui devrait être gérée selon la logique du marché.



