Mpox : l’OIM lance un appel d’urgence de 18 millions de dollars pour l’Afrique de l’Est et australe

La propagation de la variole simienne dans la Corne de l’Afrique, en Afrique de l’Est et en Afrique australe a augmenté le risque d’infection pour les migrants et les déplacés internes qui ont besoin de soins de santé « cruciaux » et d’autres formes de soutien avant une « augmentation prévue » des cas de mpox, a déclaré mercredi l’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM), dans un appel de 18,5 millions de dollars pour financer la riposte.



Lire l'article complet