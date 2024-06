Afrique du Sud : vue d'ensemble sur le paysage médiatique sud-africain à l'approche des prochaines élections

par Mamisoa Raveloaritiana

"La Constitution du pays reconnaît 12 langues, mais les langues les plus parlées sont le zoulou, le xhosa, l'afrikaans et l'anglais. Les publications et émissions des médias en Afrique du Sud sont principalement en anglais et en afrikaans."



Lire l'article complet