39 millions de tonnes de débris générés par le conflit à Gaza - PNUE

Plus de 39 millions de tonnes de débris ont été générés par le conflit entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre 2023, a indiqué mardi une Agence des Nations Unies, relevant que la crise environnementale dans l’enclave palestinienne reste un dommage collatéral de la guerre, avec « de nouveaux risques pour la santé humaine et le rétablissement à long terme ».



