Est-il vrai que l’on connaît mieux l’espace que les fonds marins ?

Chaque semaine, nos scientifiques répondent à vos questions. N’hésitez pas à nous écrire pour poser la vôtre et nous trouverons la meilleure personne pour vous répondre.Et bien sûr, les questions bêtes, ça n’existe pas !Les grands fonds marins et l’espace apparaissent comme les dernières frontières de l’humanité. Ces objets lointains et difficiles d’accès fascinent, au-delà de leurs différences. Est-il…