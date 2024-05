L'ONU appelle à sortir de l'impasse en Syrie

La Syrie reste en proie à une situation sécuritaire et humanitaire grave et complexe, dans un contexte d'impasse politique plus large, ont déclaré jeudi des hauts responsables de l'ONU au Conseil de sécurité, soulignant la nécessité d'une approche globale impliquant toutes les principales parties prenantes.



