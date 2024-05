Israël/TPO. Une Journée mondiale d’action pour demander aux États de cesser d’envoyer des armes qui favorisent les violations du droit international

par Amnesty International

Le 2 mai, une Journée mondiale d'action à l'initiative d'ONG mobilise une coalition mondiale d'organisations humanitaires et de défense des droits humains, d'experts en armements, de militant·e·s, de journalistes, d'universitaires, de professionnel·le·s du droit et d'étudiant·e·s, afin d'appeler les États à cesser les transferts d'armements, de pièces détachées et de munitions qui servent à alimenter les



