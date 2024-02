L'Afrique a besoin de la Chine pour son développement numérique mais à quel prix ?

Les technologies numériques présentent de nombreux avantages potentiels pour les populations des pays africains. Elles peuvent soutenir la prestation de services de santé, promouvoir l'accès à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie, et renforcer l'inclusion financière.Mais il existe des obstacles à la concrétisation de ces avantages. L'infrastructure de base nécessaire pour connecter les communautés fait défaut par endroits. La technologie et le financement font également défaut.En 2023, seulement 83…