Italie. Les parlementaires doivent rejeter l’accord migratoire « inapplicable, nuisible et illégal » avec l’Albanie

par Amnesty International

Les législateurs italiens doivent rejeter l’accord qui permettrait de détenir en Albanie des personnes secourues en mer par des navires italiens, a déclaré Amnesty International alors que le Parlement italien ouvre son débat sur la ratification de cet accord le 22 janvier 2024. Le projet de construction de centres de détention pour migrants en Albanie s’inscrit […] The post Italie. Les parlementaires doivent rejeter l’accord migratoire « inapplicable, nuisible et illégal » avec l’Albanie appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet