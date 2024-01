Macron devrait dénoncer la répression des droits humains de Modi lors de sa visite en Inde

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Premier ministre indien Narendra Modi (G) et le président français Emmanuel Macron assistent à une réunion au ministère des Affaires étrangères à Paris, le 14 juillet 2023. © 2023 Blondet Eliot/Sipa via AP Photo Le président français Emmanuel Macron sera l'invité d'honneur des célébrations du Jour de la République en Inde le 26 janvier. Les deux pays entretiennent des liens en matière de défense, et des avions de combat Rafale construits par la France seront présents au défilé. Ces mêmes avions, qui font désormais partie de l'armée de l'air indienne, ont également…



