Gaza : « Le siège est un tueur silencieux »

À Gaza, les bombes et les balles sont loin d’être la seule menace pour la vie. Les habitants manquent de nourriture et d’eau potable, les établissements de santé sont pratiquement inexistants et les communications avec le monde extérieur sont, dans le meilleur des cas, instables.



