Burkina Faso. Il faut libérer le défenseur des droits humains Daouda Diallo et cesser de recourir à la conscription pour faire taire les voix indépendantes

par Amnesty International

Plus de 50 jours après la disparition forcée de Daouda Diallo, secrétaire général du Collectif Contre l'Impunité et la Stigmatisation des Communautés (CISC), Amnesty International appelle les autorités du Burkina Faso à garantir son retour en toute sécurité à la vie civile et à cesser d'utiliser la conscription pour réduire au silence la dissidence. Daouda Diallo



