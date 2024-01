Ukraine : l’ONU condamne le bombardement meurtrier de la ville occupée de Donetsk

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, condamne fermement toutes les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, y compris le bombardement de la ville de Donetsk en Ukraine, qui aurait tué au moins 25 personnes et en aurait blessé plus de 20 autres, a dit lundi son porte-parole.



