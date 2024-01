Sénégal : Répression pré-électorale

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants protestaient à Dakar, au Sénégal, le 12 mai 2023. contre la possibilité que le président Macky Sall brigue un troisième mandat lors de l’élection présidentielle prévue en février 2024. © 2023 AP Photo/Leo Correa Les autorités sénégalaises répriment l’opposition, les médias et la société civile. La promesse du président Macky Sall d’organiser des élections libres et équitables est en contradiction avec le fait que les autorités remplissent les prisons de centaines d’opposants politiques depuis trois ans. Les autorités devraient enquêter de manière efficace…



