On dit souvent que Goya faisait payer plus cher ses portraits si le modèle souhaitait être représenté avec ses mains. Nous verrons plus loin si cela est vrai ou non… Mais l’anecdote permet d’illustrer l’un des grands défis de l’art : peindre des mains.Pourquoi est-il si difficile de peindre des mains ? Physiquement, les mains sont l’une des parties les plus complexes de notre anatomie : 27 os, 6 types d’articulations, 5 types de ligaments et de nombreux muscles forment chacune de nos mains. Il est certainement compliqué d’assembler tous ces éléments dans les bonnes proportions et sous…