Gaza : des bébés naissent dans des conditions « infernales » et dans un contexte de pénurie d’aide

Des bébés naissent dans des conditions « infernales » à Gaza et nombre d'entre eux risquent de mourir à cause des conditions de plus en plus désastreuses dans l’enclave palestinienne dues au conflit entre Israël et le Hamas, ont prévenu vendredi des agences humanitaires de l’ONU.



