Plus de 450 000 enfants placés en foyer en Europe et en Asie centrale

Plus de 450.000 enfants vivent dans des foyers en Europe et en Asie centrale, soulignant qu'un « héritage douloureux » de négligence, d'abus, d'exploitation et de traumatisme psychologique est loin d'être terminé, selon un rapport de l'UNICEF publié jeudi.



Lire l'article complet