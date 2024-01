Rwanda : Les abus à l’encontre des journalistes doivent cesser

par Human Rights Watch

Click to expand Image Dieudonné Niyonsenga © Private (Nairobi) – Les autorités rwandaises devraient libérer le journaliste Dieudonné Niyonsenga, également connu sous le nom de Cyuma Hassan, enquêter de toute urgence sur ses graves allégations de torture et veiller à ce que ses droits à la liberté d’expression, un procès équitable et à ne pas être soumis à la torture et à des mauvais traitements soient respectés, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. L’absence de transparence des autorités par rapport à la mort suspecte d’un journaliste d’investigation, John Williams Ntwali, il y a un…



