Mexique. Des défenseur·e·s de la terre, du territoire et de l’environnement sont poursuivis en justice pour avoir manifesté

par Amnesty International

Le recours disproportionné au droit pénal est l'une des principales menaces pesant sur le droit de manifester pacifiquement pour défendre la terre, le territoire et l'environnement au Mexique, écrit Amnesty International dans le rapport intitulé México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, rendu public mercredi 13 septembre, qui fait […]



