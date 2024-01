« Catastrophes » et « naturelles » : deux mots qui vont si mal ensemble

par JC Gaillard, Ahorangi / Professor of Geography, University of Auckland, Waipapa Taumata Rau

Isabella Tomassi, ATER, Université de Limoges. Doctorante en Géographie aménagement et urbanisme, Université Lumière Lyon 2

Jake Rom D. Cadag, Maitre de Conférence en Géographie, University of the Philippines