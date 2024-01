Europe. Il faut cesser de renvoyer des personnes originaires du Caucase du Nord vers la Russie, où elles risquent de subir tortures et violations des droits humains

par Amnesty International

Les États européens doivent immédiatement mettre un terme au transfert vers la Russie de réfugié·e·s et demandeurs·euses d'asile du Caucase du Nord, car ils pourraient être exposés en Russie à des actes de torture et des mauvais traitements, et à l'obligation de participer à la guerre d'agression menée en Ukraine, écrit Amnesty International dans une […]



