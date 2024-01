Casinos et cryptomonnaies, principaux moteurs du blanchiment d'argent en Asie de l'Est et du Sud-Est

Les casinos et les crypto-monnaies sont devenus des éléments essentiels de l'infrastructure bancaire souterraine et du blanchiment d'argent en Asie de l'Est et du Sud-Est, alimentant la criminalité organisée transnationale dans la région, selon un nouveau rapport de l’ONU publié lundi.

