Gaza : craignant la famine, l'ONU demande un changement radical dans l'accès à l'aide humanitaire

Après plus de 100 jours de guerre à Gaza et aucun répit en vue, des haut responsables humanitaires de l'ONU ont lancé lundi un rare appel conjoint pour un meilleur accès à l'aide, exprimant de nouvelles craintes de décès dus à la famine et aux maladies à moins d'avoir un « changement fondamental » dans les procédures.



