Big data, IA, ChatGPT… Dans les PME aussi, la donnée est devenue incontournable

par Théo Justy, Doctorant, Attaché d'enseignement et de recherche, Big Data analytics et PME, Montpellier Management, Université de Montpellier

Denis Lescop, Professeur en stratégie et transformation digitale, Montpellier Business School

Estelle Pellegrin-Boucher, Maître de conférences en sciences de gestion à l'Institut Montpellier Management, Université de Montpellier

Julien Granata, Professeur à Montpellier Business School - Responsable d'axe de la Chaire MIND, Montpellier Business School