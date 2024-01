Armée de l’air et de l’espace : l’exigeant défi du recrutement des pilotes de combat

Dotée de plus de 40 000 aviateurs employés dans une quarantaine de métiers, l’ armée de l’air et de l’espace (AAE) a pour raison d’être l’action dans la troisième dimension, ce qui repose en très grande partie sur les opérations aériennes dont les figures les plus emblématiques sont les pilotes de combat. Chaque année, l’AAE recrute en moyenne 120 pilotes : 70 officiers…