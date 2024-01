Myanmar : Hausse des frappes aériennes illégales

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des huttes détruites, visibles après des frappes aériennes et des tirs d’artillerie contre le camp de personnes déplacées de Mung Lai Hkyet, près de Laiza, au Myanmar, le 10 octobre 2023. © 2023 AP Photo (Bangkok) – En 2023, la junte militaire du Myanmar a multiplié les frappes aériennes illégales contre des villages abritant des minorités ethniques et des résidents opposés au coup d’État, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans son Rapport mondial 2024. Les forces de sécurité ont commis des massacres, des actes de tortures, des viols et d’autres violences sexuelles,…



