Corée du Nord : Le prétexte du Covid-19 toujours utilisé pour justifier la répression

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats nord-coréens patrouillaient au bord d'une rivière dans le comté d'Uiju, près de la frontière avec la Chine, le 22 décembre 2022; photo prise à Dandong, ville frontalière sur le territoire chinois. © Kyodo via AP Images (Bangkok) – En 2023, le gouvernement de la Corée du Nord a continué d’utiliser la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour maintenir la consigne de « tirer à vue » à sa frontière nord visant à limiter les déplacements, maintenir des restrictions sur les échanges commerciaux, et renforcer le contrôle idéologique, comme le souligne Human Rights…



