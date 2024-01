Afrique australe : Un recul de la démocratie est observé

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des forces de police du Mozambique sont stationnées devant le bâtiment du secrétariat technique de l’administration électorale, alors que des partisans du parti d’opposition mozambicain Résistance nationale mozambicaine (RENAMO) manifestent à Maputo, le 17 octobre 2023. © 2023 Alfredo ZUNIGA / AFP via Getty Images (Johannesbourg) – Les gouvernements d’Afrique australe ont ciblé et réprimé les opposants politiques, les activistes et les journalistes en 2023, a déclaré Human Rights Watch dans son Rapport mondial 2024. L’Afrique australe a historiquement été confrontée…



Lire l'article complet