Chine : La répression sous Xi Jinping ne faiblit pas

par Human Rights Watch

Click to expand Image Chow Hang-tung, une activiste prodémocratie, lors de son arrivée à la Cour d'appel final de Hong Kong, le 8 juin 2023. © 2023 ISAAC LAWRENCE / AFP via Getty Images (Bangkok) – La répression et le contrôle social exercés par le gouvernement chinois se sont intensifiés en 2023, plus d’une décennie après le début du règne du président Xi Jinping, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2024. Pour attirer les investissements étrangers dans un contexte de ralentissement économique, le gouvernement semble toutefois avoir atténué sa rhétorique…



Lire l'article complet