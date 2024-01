Le gouvernement britannique a gravement porté atteinte aux droits humains en 2023

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants opposés à un accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda prévoyant l’expulsion au Rwanda de demandeurs d’asile brandissaient des pancartes devant la Cour suprême a Londres, le 15 novembre 2023. © 2023 Steve Taylor/SOPA Images/Sipa via AP Photo (Londres, le 11 janvier 2024) – Les protections nationales des droits humains ont été gravement érodées et les efforts visant à promouvoir les droits humains à l’échelle mondiale sapés par les politiques et pratiques du gouvernement du Royaume-Uni en 2023, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport…



