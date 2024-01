Droits humains : la crise s’aggrave, les leaders mondiaux regardent ailleurs

par Human Rights Watch

(New York) – Les dirigeants mondiaux ont manqué à leur devoir de fermeté pour protéger les droits humains en 2023, une année de crises meurtrières parmi les pires de l’histoire récente, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans son Rapport mondial 2024. Tous les gouvernements du monde devraient mettre fin aux pratiques de « diplomatie transactionnelle », et tout mettre en œuvre pour faire respecter les principes universels des droits humains. La reprise du conflit armé entre Israël et le Hamas a causé d’énormes souffrances, tout comme les guerres en Ukraine, au Myanmar, en Éthiopie et au Sahel.…



