CIJ. Les audiences sur les atteintes présumées d’Israël à la Convention contre le génocide sont une étape essentielle vers la protection des civil·e·s palestiniens

par Amnesty International

La procédure engagée par la Cour internationale de justice (CIJ) après une requête déposée par l’Afrique du Sud, selon laquelle l’État d’Israël bafoue les obligations qui lui incombent au titre de la Convention des nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, pourrait aider à protéger les civil·e·s palestiniens, à mettre […] The post CIJ. Les audiences sur les atteintes présumées d’Israël à la Convention contre le génocide sont une étape essentielle vers la protection des civil·e·s palestiniens appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet