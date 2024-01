La Cour internationale de justice examinera une plainte accusant Israël de génocide

par Human Rights Watch

La Cour internationale de Justice à La Haye, aux Pays-Bas, le 27 août 2018. © 2018 Mike Corder/AP Photo (La Haye, 10 janvier 2024) – La Cour internationale de Justice (CIJ) tiendra les 11 et 12 janvier des audiences portant sur des allégations de génocide à Gaza ; ce sera l'occasion pour Israël de fournir sa première réponse formelle devant un tribunal indépendant et impartial aux allégations d'atrocités commises contre le peuple palestinien depuis le 7 octobre 2023, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Le 29 décembre, l'Afrique du Sud a déposé auprès de la CIJ…



