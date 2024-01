Connaissez-vous des poissons qui rampent ?

Regardez cette sole. Elle ne nage pas, elle rampe sur le fond d’un lagon, Égypte. Ses nageoires dorsales et anales sont animées de mouvements ondulatoires . Elle les utilise comme des pattes pour se déplacer sur le fond.Peter Wirtz et ses collaborateurs ont récemment montré que ce comportement ne se rencontre que chez les poissons plats (dits « pleuronectiformes »), un groupe de plus de 800 espèces, dont les soles, les carrelets et les limandes.