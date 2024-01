Afrique. Un barrage de lois discriminatoires attise la haine à l’égard des personnes LGBTI

par Amnesty International

L'année 2023 a été marquée par une flambée de lois discriminatoires dirigées contre les personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées) sur le continent africain, a déclaré Amnesty International le 9 janvier 2024. Dans une nouvelle synthèse portant sur 12 États africains, Amnesty International expose l'utilisation croissante des systèmes légaux en 2023 pour cibler et discriminer



