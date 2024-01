L’ONU exhorte le Bangladesh à créer les conditions d'une démocratie véritablement inclusive

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé lundi le gouvernement nouvellement élu du Bangladesh à prendre des mesures pour renouveler l'engagement du pays en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, exprimant sa tristesse devant le fait que l'environnement du scrutin de dimanche ait été entaché par la violence et la répression des candidats et partisans de l'opposition.



