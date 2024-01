L'ONU réclame un accès sans entrave au nord de Gaza

Pendant trois jours, l’ONU et ses partenaires humanitaires n’ont pas pu distribuer une aide vitale dans le nord de Gaza, compte tenu des retards, du déni d’accès et du conflit en cours, ont alerté les agences humanitaires onusiennes, réitérant leur appel pour « un accès urgent et sans entrave vers les zones du nord de Wadi Gaza, coupées du sud depuis plus d’un mois ».



